Les Belges à l'étranger - Le Real, avec Hazard et Courtois, bat Majorque et reprend la tête de La Liga

Le Real Madrid a retrouvé la première place du classement de La Liga, le championnat d'Espagne de football de première division. Avec Thibaut Courtois et Eden Hazard, de retour comme titulaire après avoir été laissé au repos dimanche à Saint-Sabastien, les Madrilènes ont battu Majorque 2-0, mercredi soir. Le premier but a été signé Vinicius dès la 19e minute sur un service de Modric. Sergio Ramos a rassuré les siens à la 56e d'un superbe coup-franc direct des vingt mètres pleine lucarne.Eden Hazard a cédé sa place à la 62e minute à Tony Kroos. Courtois a réalisé sa 14e "clean sheet" en 28 rencontres de championnat cette saison et la 17e toutes compétitions confondues en 36 rencontres. Le Real rejoint Barcelone au sommet du classement de La Liga. Les deux grands d'Espagne totalisent 68 points après 31 journées. Les Madrilènes devancent les Catalans au classement grâce à la différence particulière en points. Le Real a partagé l'enjeu au Camp Nou (0-0) avant de gagner au Bernabeu (2-0) cette saison en championnat. Il reste 7 journées de compétition à disputer pour départager le Real et le Barça. (Belga)