Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid, avec Hazard titulaire, arrache l'égalisation sur le fil face à Elche

Le Real Madrid a eu très chaud face à Elche dimanche lors de la 22e journée du championnat d'Espagne. Menés 0-2, les Merengues ont arraché l'égalisation sur le fil. Chez les visités, Thibaut Courtois a joué tout le match alors qu'Eden Hazard, titulaire lui aussi, a été remplacé (79e). Le Real (50 points) est toujours premier et Elche occupe la 15e position (23 points).Le Real a largement dominé la première période mais a subi un but sur l'unique occasion des visiteurs marqué de la tête par Luca Boyé (42e, 0-1). Entre-temps, Karim Benzema a raté la transformation d'un penalty (33e). Les 39.746 spectateurs présents au Bernabeu ont été encore plus surpris quand Pere Milla a doublé l'avance d'Elche d'un tir croisé (76e, 0-2) Le Real est parvenu à arracher le point du partage grâce à Luka Modric sur penalty pour une faute de main de Milla (82e, 1-2) et Eder Militao (90e+2, 2-2). Le Real reste leader avec 50 points, quatre longueurs devant le FC Séville. (Belga)