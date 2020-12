Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois, se relance sur la pelouse de Séville

Le Real Madrid l'a emporté par le plus petit des écarts (0-1) sur la pelouse du FC Séville pour le compte de la 12e journée de Liga samedi. Thibaut Courtois a joué l'ensemble de la partie entre les perches madrilènes. Blessé au genou, Eden Hazard était forfait pour cette rencontre.Dans un match très équilibré et disputé, le Real Madrid ouvrait le score en seconde période grâce à un but contre son camp de Bono, le portier sévillan (55e). Un but suffisant pour Thibaut Coutrois et ses coéquipiers qui décrochent leur sixième succès de la saison en Liga. Au classement, le Real Madrid (20 points) remonte à la troisième place avec un match de retard. Séville, pour sa part, reste calé à la cinquième place avec 16 points. (Belga)