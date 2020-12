Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid de Courtois qualifié, l'Inter de Lukaku éliminée

Si le Real Madrid a parfaitement mené à bien sa périlleuse mission contre le Borussia Mönchengladbach (2-0), l'Inter Milan de Romelu Lukaku n'a pas été capable de s'imposer contre le Shakhtar Donetsk (0-0) mercredi soir. Les Espagnols terminent premiers du groupe B de la Ligue des Champions devant 'Gladbach, également qualifié pour les huitièmes. Les Nerazzurri, derniers du groupe, ne pourront même pas se contenter de l'Europa League, où jouera le Shakhtar après la trêve hivernale.Respectivement 3e et 4e avant cette dernière journée, le Real Madrid et l'Inter Milan pouvaient encore se qualifier pour les huitièmes de finale avant d'affronter le Borussia Mönchengladbach et le Shakhtar Donetsk. Sans Eden Hazard, blessé, mais bien avec Thibaut Courtois, le Real de Zinédine Zidane a parfaitement bien débuté la rencontre. D'une très belle tête en extension, Karim Benzema a rapidement ouvert le score (1-0, 9e). Magnifiquement bien servi par Rodrygo, l'attaquant français a inscrit un doublé d'une nouvelle tête (2-0, 32e). De son côté, l'Inter a dominé les Ukrainiens dans le premier acte mais Lautaro Martinez a trouvé la transversale (6e) sur son chemin. En seconde période, la phalange italienne a débuté par une occasion signée Romelu Lukaku, très discret ce mercredi soir, dont la tête est passée proche du cadre (53e). Trop peu souvent dangereuse, l'équipe d'Antonio Conte n'a pas été capable de marquer un but, ce qui aurait été suffisant pour se hisser en huitièmes de finale. Au classement, le Real termine premier avec 10 points. Mönchengladbach, 2e avec 8 points, jouera aussi les huitièmes. Le Shakhtar (8 pts) est repêché en Europa League alors que l'Inter (6 pts) ne passera pas l'hiver européen. (Belga)