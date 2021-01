Les Belges à l'étranger - Le Real s'incline 1-2 face à Levante malgré un penalty arrêté par Courtois

Réduit à dix dès la 9e minute suite à la rapide exclusion d'Eder Militao (9e), le Real Madrid s'est incliné 1-2 à domicile face à Levante. Thibaut Courtois a stoppé un penalty et Eden Hazard a été remplace à la 60e. Après 20 journées et sa 4e défaite, le Real Madrid (reste 2e avec 40 points, sept de moins que l'Atletico qui a disputé deux matches de moins. Levante (26 points) est 9e.Encore une fois la charnière de la défense madrilène n'a pas été intransigeante et dépassé, Militao a fauché Leon. Dans un premier temps, l'arbitre a sorti la carte jaune au défenseur portugais mais après avoir consulté la vidéo, il l'a exclu (9e). Malgré l'infériorité numérique, les Merengues ont ouvert la marque par Marco Asensio bien lancé en profondeur par Toni Kroos (13e, 1-0). Mais pour le Real les choses ont commencé à se compliquer et Courtois a effectué deux parades coup sur coup. Le gardien des Diables Rouges s'est d'abord interposé devant Roger Marti, qui avait profité d'une glissade de Ferland Mendy et, puis, en sortant une frappe du gauche en pleine lucarne du même Marti, qui avait bénéficié du rebond (25e) Acculé, le Real n'a pu éviter l'égalisation de Levante par José Morales, qui a placé d'une demi-volée du plat du pied dans l'angle opposé de Courtois (32e, 1-1). Après une grosse occasion manquée par Karim Bbenzema (54e), Zinedine Zidane a remplacé Hazard, discret, par Vinicius (60e). A peine monté au jeu, le Brésilien a commis un penalty mais Courtois a effectué une superbe parade main opposée et détourné l'envoi de Marti (64e). Alors que Levante semblait se contenter du partage, sur un corner joué à deux, Bardhi a centré très fort en retrait pour Marti. L'attaquant, qui n'était pas tenu, a placé une demi-volée dans le petit filet (78e, 1-2). (Belga)