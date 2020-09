Les Belges à l'étranger - Leicester, avec Praet mais sans Tielemans et Castagne, éliminé en Coupe de la Ligue

Leicester a été éliminé au 3e tour de la Coupe de la Ligue anglaise après sa défaite 0-1 face à Arsenal mercredi soir. Sur le banc au coup d'envoi, Dennis Praet est monté au jeu à la 72e minute. Youri Tielemans est resté sur le banc et Timothy Castagne ne figurait pas sur la feuille de match.Les Gunners ont inscrit le seul but de la partie sur un but contre son camp de Fuchs (57e). Le défenseur autrichien déviait involontairement le ballon dans son propre but après un tir sur le poteau de Nicolas Pepe. Dans le même temps, Fulham, avec Denis Odoi qui a joué l'intégralité de la rencontre, s'est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à son succès face à Sheffield Wednesday. Kamara (9e) et Reid (32e) ont inscrit les deux buts de la victoire. Brighton s'est également qualifié après son succès 0-2 à Preston grâce à des buts de Jahanbakhsh (57e) et MacAllister (75e). Leandro Trossard ne figurait pas sur la feuille de match au contraire de Lars Dendoncker, le petit frère de Leander Dendoncker, qui n'est pas monté au jeu. (Belga)