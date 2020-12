Les Belges à l'étranger - Leicester, avec Tielemans, battu, Leya Iseka lance Metz

Leicester a été surpris à domicile 0-2 par Everton, mercredi, lors de la 13e journée du championnat d'Angleterre. Youri Tielemans est le seul Belge à avoir joué pour les 'Foxes', Dennis Praet restant sur le banc et Timothy Castagne n'était pas encore tout à fait rétabli de sa blessure aux ischio-jambiers.Richarlison (21e) et Mason Holgate (72e) ont marqué pour Everton. Au classement, Everton (24 points) est rejoint à la troisième place par Southampton, qui a partagé 1-1 sur la pelouse d'Arsenal, alors qu'Everton (23 points) se hisse à la cinquième place. En France, Aaron Leya Iseka a lancé Metz à Montpellier (victoire 0-2), mercredi, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. L'attaquant belge a ouvert le score sur penalty, marquant son deuxième but sous les couleurs de Metz, où il est arrivé fin octobre. Habib Maiga a ensuite doublé la mise en fin de rencontre (90e+1). Metz (20 points) occupe la douzième position, Montpellier (26 points) est cinquième. Reims, avec Wout Faes et Thomas Foket alignés toute la rencontre et Thibault De Smet sur le banc, a battu 3-2 Nantes, où Renaud Emond a fait son apparition à dix minutes du terme. Nicolas Pallois a donné l'avantage aux visiteurs (18e). Reims a renversé la situation par El Bilal Toure (68e), Boulaye Dia (72e, sur penalty) et Mathieu Cafaro (74e). Ludovic Blas (79e) a relancé le suspense. Les deux équipes se suivent au classement: Nantes (14 points), 15e, devance Reims d'une unité. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.