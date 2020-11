Les Belges à l'étranger - Leicester, avec Tielemans et Praet, partage à Braga et se qualfie pour les 16e de finale

Leicester, avec Youri Tielemans et Dennis Praet qui ont joué une mi-temps chacun, est allé arracher un match nul à Braga lors de la 4e journée de l'Europa League ce jeudi (3-3). Un point qui permet aux Foxes de se qualfier pour les 16e de finale.Dans ce duel au sommet du groupe G, il ne fallait que quatre minutes à Ali Emusrati pour ouvrir le score pour Braga (4e) alors qu'Harvey Barnes égalisait dans la foulée (9e). En milieu de deuxième période, les Portugais repassaient devant par l'intermédiaire de Paulinho (24e), score à la mi-temps. Brendan Rodgers profitait de la pause pour remanier son équipe et lançait notamment Youri Tielemans à la place de Dennis Praet. En deuxième période, le jeune Luke Thomas égalisait pour Leicester (78e) et Fransergio pensait offrir les 3 points à Braga en toute fin de match (90e). Mais Jamie Vardy permettait à Leicester de ramener un point en marquant le 3-3 à la 95e. Au classement, Leicester, en tête avec 10 points, est assuré de se qualifier pour les 16e de finale. Braga est deuxième avec 7 points alors que Zorya, qui a battu l'AEK Athènes 0-3, rattrape les Grecs à la troisième place du classement (3 points). (Belga)