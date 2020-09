Les Belges à l'étranger - Leicester, avec un but de Praet et un assist de Castagne, en tête du championnat

Leicester, avec Timothy Castagne, Dennis Praet et Youri Tielemans, a signé une deuxième victoire de rang en ce début de championnat anglais. Les Foxes, grâce notamment à un but de Praet et un assist de Castagne, se sont imposés 4-2 devant Burnley. Leicester est premier avec six points, Burnley 14e (0 pt).Les Clarets ont pourtant ouvert le score dès la 10e minute par l'intermédiaire de l'attaquant néo-zélandais Chris Wood (0-1, 10e). Mais dix minutes plus tard, la phalange de Brendan Rodgers a rétabli l'égalité via Harvey Barnes, bien servi par Castagne dans le rectangle sur un rapide contre. Au retour des vestiaires, un nouveau centre de Castagne, bien trouvé dans l'intervalle par Youri Tielemans, a contraint Erik Pieters à marquer contre son camp (2-1, 50e). Arrivé cet été en provenance de l'Atalanta Bergame, Castagne compte désormais un but et un assist en deux journées. James Justin a ensuite fait 3-1 peu après l'heure de jeu (61e). Burnley a fait douter Leicester six minutes entre le but de Jimmy Dunne (3-2, 73e) et le but de Dennis Praet (4-2, 79e) d'une magnifique frappe lointaine. Le Diable Rouge a inscrit son premier but de la saison, le second pour la formation anglaise depuis son arrivée il y a plus d'un an. Il a ensuite cédé sa place à la 83e. (Belga)