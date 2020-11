Les Belges à l'étranger - Leicester battu par Liverpool, un but inutile pour Mertens (Naples) contre Milan

Liverpool a remporté le match au sommet contre Leicester dimanche dans le cadre de la 9e journée du championnat d'Angleterre de football (3-0). Les champions en titre ont frappé par Jonny Evans contre son camp (21e), Diogo Jota (41e) et Roberto Firmino (86e). Chez les 'Reds', Divock Origi est monté au jeu (89e) alors que chez les 'Foxes', Youri Tielemans a joué tout le match et que Dennis Praet a quitté le banc à la 62e.Au classement, Liverpool (20 points) rejoint Tottenham en tête tandis que Leicester recule en 4e position (18 points). En Italie, Naples s'est incliné 1-3 à domicile face à l'AC Milan. Zlatan Ibrahimovic a signé un doublé (20e, 54e) avant que Dries Mertens ne réduise l'écart (63e, 1-2). Mais l'exclusion de Tiémoué Bakayoko (70e, 2 jaunes) a compliqué la tâche des Napolitains, qui ont pris un nouveau but dans les arrêts de jeu par Jens Hauge (90e+5, 1-3). Si Mertens a joué tout le match avec Naples, Alexis Saelemaekers est sorti côté milanista (73e). Après 8 journées, l'AC Milan est 1er (20 points) et Naples (14 ponts) 6e. (Belga)

