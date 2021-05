Les Belges à l'étranger - Leicester City, Tielemans et Castagne s'inclinent à Chelsea, Foulon et Benevento relégués

Trois jours après la victoire de Leicester City en finale de la FA Cup contre Chelsea grâce à un but de Youri Tielemans, les deux clubs se retrouvaient mardi soir lors de la 37e journée de Premier League dans un match crucial en vue de la prochaine Ligue des Champions. Les Blues se sont imposés 2-1 et ont pris la 3e place à leur adversaire du soir.Vierge en but, la première mi-temps a vu N'Golo Kanté sortir sur blessure à la demi-heure de jeu, visiblement légèrement touché. Thomas Tuchel n'a certainement pas voulu prendre le moins risque avec son milieu de terrain à dix jours de la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Après deux buts de Timo Werner annulés dans le premier acte, Chelsea a ouvert le score à la 47e via Antonio Rudiger sur corner. Les Blues ont doublé leur avance sur un penalty converti par Jorginho après une faute de Fofana sur Werner (66e). Leicester a relancé la partie grâce à Iheanacho (76e) et a bien cru à l'égalisation mais Ayoze Perez a manqué le cadre dans les dernières minutes (90e). Youri Tielemans et Timothy Castagne ont joué les 90 minutes alors que Dennis Praet a regardé la partie depuis le banc de touche des Foxes. Au classement, Chelsea est 3e avec 67 points, juste devant Leicester (66), qui pourrait voir revenir Liverpool (63) à égalité de points en cas de victoire des Reds mercredi à Burnley. En Italie, Benevento et Daam Foulon ne sont pas parvenus à échapper à la relégation en Serie B après un partage vierge entre la Lazio et le Torino (0-0) mardi soir dans un match d'alignement de la 25e journée de Serie A. Le club turinois a assuré son maintien, lui qui compte désormais 4 points d'avance sur Benevento, son adversaire lors de la dernière journée de championnat. Le Benevento de "Pippo" Inzaghi, condamné par l'inefficacité offensive de la Lazio de son frère Simone Inzaghi, retrouvera donc la saison prochaine la saison B après seulement une saison dans l'élite, accompagnant à l'étage inférieur Crotone et Parme. (Belga)