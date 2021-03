Les Belges à l'étranger - Leicester s'impose à Brighton et retrouve la deuxième place

Longtemps mené à la marque, Leicester s'est imposé 1-2 à Brighton samedi dans le cadre de la 29e journée du championnat d'Angleterre. Chez les 'Seagulls', Leandro Trossard a joué toute la rencontre. Chez les 'Foxes', Timothy Castagne et Youri Tielemans, auteur de l'assist sur le goal égalisateur et averti (76e), ont également disputé l'intégralité du duel.Adam Lallana a ouvert la marque pour les visités (10e, 1-0) alors que Kelechi Iheanacho (62e, 1-1) et Daniel Amartey (87e, 1-2) ont donné la victoire aux visiteurs. Au classement, Leicester repasse en deuxième position avec 53 points, deux de plus que Manchester United engagé dans le derby contre le leader City dimanche. Brighton (26 points) est 16e. Aux Pays-Bas, Willem II avec Mike Tresor Ndayishimiye a partagé l'enjeu à Twente (1-1). Jese Bosch a inscrit le premier but (64e, 1-0) mais Vangelis Pavlidis a égalisé pour l'équipe de Tilburg (81e, 1-1). Après 25 journées, Twente (36 points) est 8e et Willem II (18 points) est 16e et barragiste. Waalwijk s'est incliné 1-2 à domicile face à Utrecht. Chez les visités, Lennerd Daneels et Ahmed Touba ont joué tout le match, Anas Tahiri est sorti à la 79e et Thierry Lutonda et Cyril Ngonge sont restés sur le banc. Chez les visiteurs, Othman Boussaid est monté au jeu (77e). Au classement, Utrecht (37 points, 7e) est toujours en course pour les barrages de l'Europa League et Waalwijk (23 points) est 14e. (Belga)