Les Belges à l'étranger - Lens surprend Rennes et Jérémy Doku dans les dernières secondes

Avec Jérémy Doku sur le banc au coup d'envoi, le Stade Rennais s'est incliné 1-0 sur la pelouse du RC Lens samedi pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Une nouvelle défaite pour les Bretons qui restent bloqués à la quatrième place du classement avec 31 points, à 15 longueurs du PSG.Après une élimination surprise en Coupe de France sur la pelouse du dernier de Ligue 2, Rennes comptait bien redresser la barre avec ce déplacement chez les Sang et Or. Des Lensois qui, comme Rennes, restaient sur deux défaites consécutives en championnat avant la trêve. Buteur en coupe, Jérémy Doku entamait la rencontre sur le banc des remplaçants et faisait son apparition en début de seconde période (56e). Un remplacement qui ne permettait pas aux Rennais de faire la différence dans le second acte. Ce sont même les Nordistes qui empochaient finalement la victoire dans les dernières secondes du temps réglementaire grâce à Wesley Said (89e, 1-0). Un but synonyme de troisième défaite consécutive en championnat pour le Stade Rennais. Au Qatar, Toby Alderweireld a disputé l'entièreté de la rencontre que son club d'Al-Duhail a remporté sur le score de 2-0 contre Al Arabi. Grâce à cette victoire, Al-Duhail occupe la deuxième place du classement avec 29 unités à l'issue de la 13e journée. Al-Sadd possède deux longueurs d'avance, mais compte encore deux rencontre de moins. (Belga)