Les Belges à l'étranger - Lille et Amadou Onana disposent de Marseille

Dans une neuvième journée de Ligue 1 marquée par le décès de Bernard Tapie, son ancien club de l'Olympique de Marseille a connu la défaite 2-0 sur la pelouse de Lille, où Amadou Onana était présent au coup d'envoi. Le premier but de la rencontre a été inscrit par l'ancien Gantois Jonathan David à la 28e minute.Les Marseillais n'ont pas réussi à obtenir la victoire sur la pelouse du champion de France pour rendre hommage à leur ancien président Bernard Tapie. Du côté Lillois, Amadou Onana fêtait sa deuxième titularisation en championnat et a cédé sa place à une vingtaine de minutes de la fin. Il était présent sur la pelouse lorsque l'ex-Gantois Jonathan David a inscrit son cinquième but de la saison à la 28e minute. Les Dogues ont doublé la mise dans les arrêts de jeu via Timothy Weah (90+5). Grâce à cette troisième victoire d'affilée, Lille compte désormais le même nombre de points que Marseille (14), classé cinquième avec un match de moins. (Belga)