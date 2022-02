Les Belges à l'étranger - Lille s'impose sur le plus petit écart à Montpellier, Amadou Onana joue six minutes

Lille et Amadou Onana, sur le banc au coup d'envoi, ont pris le meilleur sur Montpellier en l'emportant 0-1 samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux 'Dogues' de grimper à la 7e place du classement avec 35 points.Titulaire lors de la débâcle à domicile contre le PSG le 6 février (1-5), Amadou Onana n'a pas quitté le banc des remplaçants avant la 90e minute. Le Diablotin est monté à la place de l'ancien gantois Jonathan David et a joué lors des six minues d'arrêts de jeu. C'est depuis le bord du terrain qu'il a vu ses coéquipiers prendre l'avantage grâce au Portugais Xeka à moins de 15 minutes du terme (77e, 0-1). Un but ô combien important, puisqu'il s'agissait du seul de la rencontre et qu'il permettait au champion de France en titre d'empocher les trois points. (Belga)

