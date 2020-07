Les Belges à l'étranger - Liverpool, avec Origi en fin de match, et Chelsea ont assuré le spectacle

Liverpool s'est imposé 5-3 face à Chelsea mercredi dans le cadre la 37e et avant-dernière journée du championnat d'Angleterre de football. Chez les Reds, Divock Origi est monté au jeu à la place de Sadio Mané (88e). Au classement, Liverpool, déjà sacré champion, est premier avec 96 points et Chelsea (63 points) est 4e et toujours en course pour la Ligue des champions.Chelsea a joué crânement sa chance mais la reprise de la tête de Mason Mount (7e) est passée juste au-dessus et Willian a manqué son contrôle alors qu'il avait été bien servi entre les deux défenseurs centraux des Reds (15e). Liverpool a alors pris le jeu à son compte et sur une récupération haute, Naby Keita a envoyé un missile, qui est entré dans le but via la transversale (23e, 1-0). Les Reds étaient lancés. Sur coup franc, Trent Alexander-Arnold a inscrit son quatrième but en championnat (38e, 2-0) et sur corner, Georginio Wijnaldum a profité d'une mauvaise relance de Marcos Alonso (43e, 3-0). Les Blues se sont cependant relancés juste avant la pause grâce à Olivier Giroud (45e+3, 3-1). A la reprise, Roberto Firmino a remis les Reds à l'aise en coupant de la tête un centre d'Alexander-Arnold (56e, 4-1). Frank Lampard a alors sorti le duo Giroud-Willian pour Christian Pulisic et Tammy Abraham (59e). C'était bien vu puisque l'Américain a servi l'attaquant anglais sur un plateau (61e, 4-2). Chelsea n'avait pas abandonné l'idée de prendre un point et Pulisic lui a donné raison d'une demi volée du droit (73e, 4-3). Il n'y en avait plus que pour Chelsea quand en contre, Andrew Robertson a centré pour Alex Oxlade-Chamberlain (85e, 5-3). (Belga)