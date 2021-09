Les Belges à l'étranger - Liverpool déroule, Arsenal enchaîne et Manchester City gaspille

Liverpool s'est imposé à domicile 3-0 samedi face à Crystal Palace pour le compte de la cinquième journée de Premier League. Dans le même temps, Arsenal a enchaîné avec une deuxième victoire d'affilée sur le terrain de Burnley en l'emportant 0-1. De son coté, Manchester City n'a pu faire mieux qu'un 0-0 face à Southampton.Les Reds ont assuré leur victoire face au Crystal Palace de Christian Benteke, titulaire et remplacé à la 65e minute. Le salut des hommes de Jürgen Klopp est venu de Sadio Mané (43e), de Mohamed Salah (78e) te de Naby Keita (90e). Sur le banc au coup d'envoi, Divock Origi est rentré au jeu à la 88e minute. Réserviste en début de rencontre, Albert Sambi Lokonga est monté sur la pelouse à la 61e minute de jeu pour participer à la victoire des Gunners 0-1 sur le terrain de Burnley. Le but des siens a été inscrit par Martin Odegaard à la demi-heure. Avec Kevin De Bruyne et Romeo Lavia sur banc en début de rencontre, Manchester City n'a pas réussi à trouver l'ouverture sur sa pelouse face à Southampton. Malgré la montée au jeu à la 65e minute de l'ancien joueur de Genk, le score n'a pas évolué et est resté de 0-0. Lavia n'a pas quitté le banc. Sans Christian Kabasele, réserviste toute la rencontre, Watford l'a emporté 1-3 sur le terrain de Norwich City. Au classement, Liverpool prend temporairement la tête avec 13 points. Manchester City suit juste derrière avec 10 unités. De son côté, Arsenal occupe la 12e place avec six points. (Belga)