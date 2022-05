Les Belges à l'étranger - Loïs Openda élu Joueur du mois de mai en Eredivisie

Loïs Openda a été élu Joueur du mois de mai en Eredivisie, l'élite du football aux Pays-Bas. L'attaquant de Vitesse Arnhem, prêté par le Club de Bruges, s'est montré le meilleur lors des trois dernières journées de compétition selon les statistiques et les votes des amateurs de football, a annoncé l'Eredivisie vendredi.Openda, 22 ans, a inscrit 3 de ses 18 buts durant cette période, terminant 2e au classement dans cet exercice derrière Sébastien Haller (Ajax). "C'est toujours agréable d'être apprécié pour son dur travail et ses prestations", a réagi Openda sur le site de l'Eredivisie. "C'était également l'un de mes objectifs de remporter ce prix mensuel. J'ai l'impression d'en avoir été proche plusieurs fois déjà, c'est pourquoi je suis particulièrement heureux d'avoir réussi à le faire en mai. C'est aussi un beau mois pour moi, avec de nombreux buts, plusieurs prix et mes débuts en sélection belge." Vitesse, 6e du championnat, est en lice dans les playoffs pour une place en Conférence League. Utrecht a gagné la demi-finale aller 3-1 jeudi, le retour est prévu dimanche. "Malgré la défaite d'hier (jeudi), j'espère terminer la saison en beauté, en retrouvant à nouveau le football européen avec Vitesse." (Belga)