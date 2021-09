Les Belges à l'étranger - Lukaku ouvre son compteur but à Stamford Bridge avec un doublé face à Aston Villa

Romelu Lukaku s'est illustré samedi en inscrivant les premier et troisième buts de Chelsea lors de la victoire 3-0 face à Aston Villa dans le cadre de la quatrième journée de Premier League. En inscrivant le premier but au quart d'heure de jeu, l'attaquant belge a, par la même occasion, inscrit son tout premier but à Stamford Bridge pour les Blues.Titulaire au coup d'envoi, Romelu Lukaku s'est rapidement illustré lors de la rencontre face à Aston Villa. Bien lancé dans le dos de la défense par Matéo Kovacic, 'Big Rom' a d'abord réalisé un crochet du gauche dans le rectangle pour éliminer son défenseur avant de tromper le gardien du pied droit à la 15e minute. Si l'attaquant des Diables Rouges inscrivait là son deuxième but de la saison, il s'agissait du tout premier de sa carrière pour Chelsea dans son stade de Stamford Bridge. De passeur, Kovacic se muait en buteur peu après le retour des vestiaires (49e). Le Croate doublait la mise pour ses couleurs. Dans les arrêts de jeu, le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique y allait de son doublé (90+3) pour porter la marque à 3-0, et donnait par la même occasion au score son allure définitive. Avec cette victoire, Chelsea remonte à la première place à égalité avec Manchester United, dix points chacun. En série A, l'affiche du jour opposait la Juventus de Turin en déplacement sur la pelouse de Naples. Toujours privés de Dries Mertens blessé à l'épaule, les Napolitains se sont imposés 2-1 grâce à Matteo Politano (57e) et Kalidou Koulinaly (85e), malgré l'ouverture du score d'Alvaro Morata à la dixième minute de jeu. Du côté des Bianconeri, le jeune Koni De Winter est resté sur le banc toute la rencontre. (Belga)