Les Belges à l'étranger - Lyon bat Bordeaux et prend la tête, Jason Denayer victime d'une lésion musculaire

Lyon s'est imposé 2-1 vendredi soir face à Bordeaux (1-1) lors du match d'ouverture de la 22e journée du championnat de France et prend, au moins provisoirement, la tête avec 46 points. Jason Denayer a quitté la pelouse sur blessure (23e). Après un sprint, le Diable Rouge s'est tenu la cuisse droite, s'occasionnant une probable lésion musculaire.En octobre, Denayer avait déjà été victime d'une blessure au genou, qui l'a obligé à manquer deux semaines de compétition. La liste des blessés s'allonge pour Roberto Martinez. Le coach des Diables Rouges a déjà enregistré les blessures de Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel, qui est incertain pour l'Euro. Lyon a ouvert la marque par Karl Toko Ekambi, qui a bénéficié d'un rebond du ballon sur la cuisse de Laurent Koscielny (32e, 1-0). Bien lancé par Yacine Adli sur le côté droit, Rémi Oudin a centré en retrait pour Samuel Kalu au point de penalty (55e, 1-1). Cette saison, les Lyonnais n'ont jamais perdu quand ils ont ouvert le score et Bordeaux a toujours perdu après avoir été mené 1-0: la série a continué grâce à Léo Dubois, qui a repris un centre de Maxwell Cornet (90e+2, 2-1). . (Belga)