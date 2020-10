Les Belges à l'étranger - Malgré un but de Lukaku, l'Inter battue par l'AC Milan de Saelemaekers

Le Derby de la Madonnina entre l'Inter et l'AC Milan a été remporté samedi soir par les 'Rossoneri' (1-2). Romelu Lukaku a répondu à un doublé de Zlatan Ibrahimovic, décisif dans ce choc de la 4e journée de Serie A.L'Inter, qui restait sur quatre victoire dans ce derby milanais, était privée de six joueurs positifs au Covid-19 dont certains titulaires (Skriniar, Bastoni, Young) et Radja Nainggolan. Guéri lui du coronavirus, Zlatan Ibrahimovic a marqué de son empreinte le début de match. La star suédoise a converti, en deux temps, un penalty après avoir subi une faute d'Aleksandar Kolarov (0-1, 12e). Dans la foulée, 'Ibra' a inscrit un doublé, à la réception au petit rectangle d'un centre parfait signé Leao (0-2, 16e). Le premier acte, animé et de qualité, a vu l'Inter réduire l'écart via son attaquant belge. Un centre d'Ivan Perisic a permis à 'Big Rom' de marquer son 4e but en autant d'apparitions en championnat. La seconde période a été un peu plus terne. Touché par le gardien rossonero Gianluigi Donnarumma, Lukaku a cru provoquer un pénalty mais l'arbitre de la rencontre a annulé sa décision en sifflant un hors-jeu contesté. Lukaku s'est démené sur le front de l'attaque et aurait pu, dans le temps additionnel, égaliser. Mais tant sa reprise en extension que sa talonnade puissante n'a trompé Donnarumma. Autre Diable Rouge titulaire au coup d'envoi, Alexis Saelemaekers s'est montré remuant sur son flanc droit avant de céder sa place peu après l'heure de jeu. Cette victoire de l'AC constitue son 20e match de rang sans défaite depuis la reprise post-confinement en juin. Les troupes de Stefano Pioli trônent en tête du classement avec 12 points. L'Inter est 6e (7 pts). (Belga)