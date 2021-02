Les Belges à l'étranger - Manchester City a écarté Liverpool de la course au titre

Liverpool, qui est resté invaincu à domicile pendant près de quatre ans, a concédé une troisième défaite d'affilée dimanche face Manchester City dans le cadre de la 23e journée de championnat d'Angleterre (1-4). Privés de Kevin De Bruyne, les 'Cityzens' sont premiers du classement avec 50 points, cinq de plus que Manchester United et un match de moins. Divock Origi est resté sur le banc chez les Reds, qui occupent la 4e place (40 points).On a noté une grosse intensité en première période. Au coup d'envoi, les Reds ont bousculé les 'Cityzens' mais une frappe tendu de Roberto Firmino a été déviée par Ederson (29e). City, qui avait du mal a enchaîner les mouvements, a hérité d'un penalty qu'Ilkay Gundogan a loupé (36e). City, qui n'avait cadré aucun tir en première période, a ouvert la marque par Gundogan, qui a profité d'un mauvais dégagement d'Alisson sur un tir de Phil Foden (49e, 0-1). Liverpool a alors monopolisé le ballon face à des Mancuniens regroupés dans leurs 30 derniers mètres et Mohammed Salah a égalisé sur un penalty commis par Ruben Dias sur lui (63e, 1-1) Sur une relance au pied manquée d'Alisson, Foden a servi Gundogan placé aux six mètres (72e, 1-2). Alisson n'était pas dans un grand jour: sur une nouvelle mauvaise relance du Brésilien, Bernardo Silva a effectué une passe lobée pour la tête plongeante de Raheem Sterling, seul au second poteau (76e, 1-3). Enfin, Foden a envoyé un missile du gauche (83e, 1-4). (Belga)