Les Belges à l'étranger - Manchester City l'emporte contre Crystal Palace, De Bruyne passeur pour la 100e fois

Manchester CIty a bien profité du match nul entre Liverpool et Manchester United plus tôt dans la journée. Les Citizens l'ont emporté 4-0 face à Crystal Palace lors de la 18e journée de Premier League, grâce notamment à un nouvel assist de Kevin De Bruyne.Un extérieur du pied de De Bruyne atterrissait sur le crâne de John Stones en première mi-temps, le défenseur central anglais ouvrait facilement le score (26e). C'est la centième fois que Kevin De Bruyne délivrait un assist sous le maillot de Manchester City. En deuxième période, Ilkay Gundogan (56e), John Stones à nouveau (68e) et Raheem Sterling (88e) assuraient la victoire facile des hommes de Pep Guardiola. Kevin De Bruyne est sorti à la 71e, Michy Batshuayi est lui entré à la 79e alors que Christian Benteke est resté sur le banc de Crystal Palace. Manchester City revient à deux points de son rival, United, leader de Premier League mais les Citizens comptent un match de moins (35 points). Crystal Palace est 13e de Premier League avec 23 unités. (Belga)