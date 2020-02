Les Belges à l'étranger - Manchester City s'impose à Leicester, Januzaj buteur pour la Sociedad

Manchester City, avec Kevin De Bruyne aligné toute la rencontre, s'est imposé 0-1 à Leicester, où Dennis Praet et Youri Tielemans étaient titularisés, samedi, lors de la 27e journée du championnat d'Angleterre.Gabriel Jesus a inscrit l'unique but de la rencontre à 10 minutes du terme. De Bruyne et Tielemans ont joué tout le match, Praet a été remplacé à cinq minutes de la fin. Manchester City (57 points) conforte ainsi sa deuxième place devant Leicester (50) alors que Liverpool (76 points), qui reçoit West Ham lundi, largement en tête. - ESPAGNE - Adnan Januzaj a marqué son premier but de la saison en championnat, samedi, lors de la victoire 3-0 de la Real Sociedad contre Valence pour le compte de la 25e journée de la Liga. Le Diable Rouge a inscrit le troisième but basque d'une frappe puissante de l'extérieur du rectangle. Il avait déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises en Coupe du roi. Avant cela, Merino (12e) et Monreal (45e+1) avaient déjà placé la Sociedad sur de bons rails. Januzaj a cédé sa place à la 72e minute. La Real Sociedad est quatrième de la Liga avec 40 points. - ALLEMAGNE - Schalke, avec Benito Raman présent tout le match, a subi une lourde défaite 0-5 contre Leipzig, samedi, lors de la 23e journée du championnat d'Allemagne. Sabitzer (1re), Werner (61e), Halstenberg (68e), Angelino (80e) et Forsberg (89e) ont marqué pour Leipzig, qui, avec 48 points, reste dans le sillage du Bayern Munich (49). Schalke traverse une mauvaise passe (2 défaites et 3 partages) qui l'a fait reculer au sixième rang du classement avec 36 points. - PAYS-BAS - Mike Trésor Ndayishimiye a marqué sur penalty lors de la défaite 4-2 de Willem II au FC Emmen, samedi, pour le compte de la 24e journée du championnat néerlandais. Willem II est cinquième avec 41 points. (Belga)