Les Belges à l'étranger - Matazo et Vertessen gagnent avec Monaco et le PSV, Cools s'incline avec Midtjylland

Trois Belges étaient en action ce mardi soir lors du 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Eliot Matazo (Monaco) et Yorbe Vertessen (PSV) vont continuer leur parcours, contrairement à Dion Cools (Midtjylland).Eliot Matazo a pu fouler la pelouse du Stade Louis II lors de la victoire de son club de l'AS Monaco face au Sparta Prague, 3-1, qui a entériné la qualification des Monégasques pour le prochain tour (cumulé: 5-1). Le milieu de terrain de 19 ans, monté à la 61e, a disputé une trentaine de minutes de jeu. L'AS Monaco affrontera la semaine prochaine le Shakhtar Donetsk, tombeur du KRC Genk plus tôt dans la soirée, pour une place en phase de poules de la Ligue des Champions. Yorbe Vertessen est monté au jeu à la 64e minute pour le PSV contre Midtjylland. Le jeune attaquant, buteur le week-end dernier en Supercoupe des Pays-Bas face à l'Ajax, a pu prendre part à la victoire de son équipe en terres danoises, 0-1. Les Néerlandais ont ainsi validé leur ticket pour le tour suivant après leur victoire 3-0 au match aller (cumulé: 4-0). Au dernier tour de qualification pour la Ligue des Champions, le PSV sera opposé au gagnant de la confrontation entre le Benfica et le Spartak Moscou. Les Portugais avaient pris une option sur la qualification en remportant le match aller 0-2. Dion Cools, international espoirs belge mais désormais international malaisien, était quant à lui titulaire dans les rangs de Midtjylland. Après n'avoir disputé que la deuxième mi-temps du match aller, il a donc signé une deuxième titularisation consécutive après le match de ce week-end, en championnat face à Vejle. Le club danois, à l'instar du KRC Genk, sera reversé en phase de poules de l'Europa League. (Belga)