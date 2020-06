Les Belges à l'étranger - Mertens buteur lors de la victoire de Naples, nouveau succès de l'Atalanta et Castagne

Dries Mertens a ouvert le score lors de la victoire 3-1 de Naples sur la SPAL, dimanche, lors de la 28e journée du championnat d'Italie.Mertens a trouvé le chemin des filets dès la 4e minute. Lancé par Fabian Ruiz, le Diable Rouge a piqué son ballon pour tromper Karlo Letica, l'ancien gardien du Club Bruges. Mertens porte ainsi son compteur à 123 buts sous le maillot de Naples, dont il est le meilleur buteur de l'histoire du club depuis deux semaines. C'est son 91e but en Serie A. Il a cédé sa place à Milik à la 64e minute. Petagna avait provisoirement égalisé d'une reprise du gauche (29e). Une frappe croisée de Callejon a redonné l'avantage aux Napolitains (36e). Younes, de la tête, a scellé le score (78e). Naples, dont c'est la cinquième victoire de rang en championnat, occupe la sixième position de la Serie A avec 45 points. La victoire en Coupe d'Italie assure aux Napolitains une place en Europa League la saison prochaine. La SPAL (18 points) est lanterne rouge. L'Atalanta, avec Timothy Castagne aligné toute la rencontre, a encore une fois offert une rencontre spectaculaire. La 'Dea' s'est imposée 2-3 sur la pelouse de l'Udinese. Après le but d'ouverture de Zapata (9e), l'Udinese a égalisé par Lasagna (31e). Muriel, monté en début de seconde période à la place de l'ancien joueur de Genk Ruslan Malinovsky (52e), a réalisé un doublé (71e et 79e). Lasagna a réduit l'écart (87e). L'Udinese alignait plusieurs anciens Anderlechtois: Bram Nuytinck a joué tout le match, tandis que Lukasz Teodorczyk a été remplacé par Stefano Okaka. L'Atalanta signe une sixième victoire consécutive en championnat, où elle conforte sa quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions: avec 57 unités, les Bergamasques comptent désormais neuf longueurs d'avance sur l'AS Rome, battue 2-0 à l'AC Milan dans l'après-midi. L'Udinese (28 points) est 15e avec 3 longueurs d'avance sur Lecce, premier relégable. (Belga)