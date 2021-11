Les Belges à l'étranger - Meunier et Witsel trop forts pour Vranckx et Lukebakio

Le Borussia Dortmund, avec Thomas Meunier pendant toute la rencontre et avec Axel Witsel à partir de la 85e minute de jeu, est difficilement venu à bout de Wolfsbourg samedi après-midi lors de la 13e journée de Bundesliga (1-3).Les Loups, qui alignaient Aster Vranckx et Dodi Lukebakio pendant toute la rencontre, avaient rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de Wout Weghorst (2e). Mais c'est le BvB qui finissait par l'emporter grâce à des buts d'Emre Can (35e sur pen), de Donyell Malen (55e) et d'Erling Haaland (81e), à peine entré au jeu, de retour d'une blessure qui l'a tenu à l'écart des terrains pendant un mois. Thorgan Hazard et Koen Casteels souffraient du Covid et étaient absents alors que Sebastiaan Bornauw est lui resté sur le banc. Au classement, Dortmund trône désormais en tête de la Bundesliga avec 30 points, soit deux de plus que le Bayern Munich qui affronte l'Arminia Bielefeld à 18h30. Wolfsbourg est 7e avec 20 unités. En Angleterre, Christian Benteke a joué tout le match dans les rangs de Crystal Palace , battu par Aston Villa (1-2) lors de la 13e journée de Premier League. Matt Targett (15e) et John McGinn (86e) avaient scellé la victoire des Villains avant que Marc Guehi ne sauve l'honneur, inscrivant son deuxième but sur les deux derniers matchs des siens (90e+5). Aston Villa rejoint donc Crystal Palace à la 10e place de la Premier League avec 16 points chacun. Entré au jeu à la 76e minute, Leander Dendoncker a vu son équipe de Wolverhampton sans solution face à Norwich (0-0). Les Wolves comptent 20 points et sont 6e de Premier League alors que Norwich reste 19e avec 9 petites unités. (Belga)