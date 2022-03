Les Belges à l'étranger - Michy Batshuayi et Nacer Chadli se quittent dos-à-dos

Besiktas et Istanbul Basaksehir ont partagé l'enjeu (2-2) lors de la 28e journée du championnat de Turquie de football lundi. Michy Batshuayi est monté au jeu à la 77e minute pour Besiktas, quelques minutes après Nacer Chadli pour Istanbul Basaksehir (66e).Basaksehir prenait le meilleur départ dans la rencontre en ouvrant le score via l'ex-Anderlechtois Mahmoud Hassan "Trezeguet' (35e). Stefano Okaka, un autre ancien de la maison mauve, redonnait l'avance aux visiteurs (45e+4) après l'égalisation de Guven Yalcin (41e). Après la pause, Kenan Karaman égalisait (54e) et ni Michy Batshuayi, ni Nacer Chadli ne parvenaient à inverser la tendance après leur montée au jeu. Au classement, Istanbul Basaksehir reste troisième avec 47 points, deux de plus que Besiktas qui partage la sixième place avec Adana Demirspor. (Belga)