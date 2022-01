Les Belges à l'étranger - Michy Batshuayi offre la victoire à Besiktas contre Gaziantep

Besiktas s'est imposé 1-0 vendredi contre Gazantiep lors de la 21e journée du championnat de Turquie. La rencontre a été marquée par Michy Batshuayi, auteur du seul but de la rencontre.Aucune équipe ne trouvait l'ouverture jusqu'à ce que le Diable Rouge débloque la situation en faveur de ses couleurs peu après l'heure de jeu (67e). Une réalisation synonyme de trois points, puisque le score n'évoluait plus. Il s'agit de la huitième réalisation de 'Batsman' depuis son arrivée en prêt de Chelsea en août. Pour l'instant, Besiktas réalise une saison en-deça des attentes. Cependant, grâce à cette victoire, le club remonte à la sixième place (32 points), à une longueur du top 4 et ses places qualificatives pour l'Europe. (Belga)