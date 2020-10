Les Belges à l'étranger - Milan, avec Saelemaekers buteur, se qualifie après une interminable séance de tirs au but

L'AC Milan s'est qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League après une interminable séance de tirs au but à Rio Ave (8-9, 2-2 après prolongations). Alexis Saelemaekers a inscrit le premier but milanais. Tottenham, avec Toby Alderweireld aligné toute la rencontre, a infligé une lourde défaite 7-2 au Maccabi Haifa.Contre Rio Ave, le néo-Diable Rouge Saelemaekers a ouvert le score à la 51e minute d'une frappe de l'entrée du rectangle. Geraldes a égalisé à la 72e minute. La rencontre s'est poursuivie aux prolongations, où Gelson a tout de suite donné l'avantage à Rio Ave (91e). Milan, où Saelemakers a été remplacé à la 95e minute par Colombo, a égalisé en toute fin de match grâce à un penalty de Calhanoglu (120e+2). Borevkovic a été exclu sur cette action. La séance de tirs au but a été interminable: tous les joueurs présents sur la pelouse, gardiens compris, ont tiré une fois. C'est finalement Aderlan qui a loupé le tir au but décisif, le douzième de son équipe. Tottenham a réalisé un carton contre le Maccabi Haifa (7-2). Kane a réalisé un triplé (2e, 56e sur penalty et 74e), Lo Celso a réussi un doublé (37e et 40e), Lucas (21e) et Alli (90e+1) ont inscrit les autres buts. Chery (17e) et Rukavytsya (52e sur penalty) ont réduit l'écart. Sans Koen Casteels, blessé, Wolfsburg a été éliminé par l'AEK Athènes (2-1). (Belga)