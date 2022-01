Les Belges à l'étranger - Monaco et Matazo filent vers les huitièmes de la Coupe, tout comme Wout Faes avec Reims

L'AS Monaco, avec Eliot Matazo titulaire, s'est facilement imposée 1-3 sur la pelouse de Quevilly-Rouen dimanche lors des seizièmes de finale de la Coupe de France.Sous les yeux de Philippe Clément, présent au stade, l'AS Monaco, 6e en Ligue 1, n'a connu aucune difficulté pour prendre la mesure de Quevilly-Rouen, classé en 11e position en Ligue 2. Les Monégasques ont mené 0-2 via Wissam Ben Yedder (33e) et Kevin Volland (37e), avant que Quevilly ne réduise la marque grâce à Kalidou Sidibe juste avant la mi-temps (43e, 1-2). Un espoir de courte durée, puisque moins d'un quart d'heure après la reprise, Volland scellait le sort de la rencontre via son deuxième but de la soirée (58e, 1-3). Eliot Matazo a disputé l'intégralité de la rencontre. Dans le même temps, le Stade de Reims se déplaçait à Thaon-les-Vosges, pensionnaire de National 3 (5e division). L'équipe de Wout Faes, 14e de Ligue 1, a pris le meilleur sur son adversaire en l'emportant 0-1 grâce à un but de Fraser Hornby dans les arrêts de jeu (90+3). (Belga)