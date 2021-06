Les Belges à l'étranger - Nacer Chadli prolonge à Basaksehir jusqu'en 2023

Nacer Chadli a prolongé son contrat avec Basaksehir jusqu'en 2023, a annoncé le club turc samedi.Chadli évolue à Basaksehir depuis septembre 2020. Il a disputé 18 rencontres de championnat, pour 3 buts et 3 assists, et 3 de Ligue des Champions. Formé au Standard, Chadli était parti aux Pays-Bas en 2005, à Maastricht. Il avait ensuite rejoint Apeldoorn en 2007. Trois ans plus tard, il signait à Twente, où il restait trois saisons. En 2013, le milieu de terrain rejoignait Tottenham. Il passait à West Bromwich Albion en 2016 puis à Monaco en 2018. Chadli disputait la saison 2019/2020 avant de s'envoler pour la Turquie. Chadli compte 64 présences et 8 buts avec les Diables Rouges. Présent dans la sélection de Roberto Martinez pour l'Euro, il est resté sur le banc lors de Belgique/Russie (3-0) samedi. (Belga)