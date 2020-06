Les Belges à l'étranger - Nainggolan buteur lors de la victoire de Cagliari sur le Torino

Cagliari a battu le Torino 4 buts à 2, samedi, dans le cadre de la 28e journée du championnat d'Italie. Radja Nainggolan a inscrit le troisième but des Sardes.Nainggolan a marqué son sixième but de la saison d'une frappe croisée du gauche des 20 mètres en début de seconde période (46e). Avant cela, Cagliari avait déjà marqué à deux reprises, par Nandez (12e) et Simeone (17e). Bremer (60e) et Belotti (66e) ont relancé le suspense. Mais Cagliari s'est remis à l'abri grâce à un penalty de Joao Pedro (68e). Cagliari signe ainsi un deuxième succès de rang qui lui permet d'occuper la dixième place du classement avec 38 points et d'entretenir des espoirs de qualification européenne: le septième, Parme, ne compte qu'un point de plus avant son match contre l'Inter dimanche. Le Torino (31 points) est quatorzième avec 6 points d'avance sur le premier relégable, Lecce. (Belga)