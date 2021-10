Les Belges à l'étranger - Naples, avec Mertens pour sa première de la saison, possède toujours le maximum

Naples a encore allongé sa série de victoires en allant s'imposer 1-2 à la Fiorentina, dimanche. Après sept journées, les Napolitains sont en tête avec le maximum de points (21) devant l'Inter (17) et l'AC Milan (16), qui se déplace à l'Atalanta ce dimanche soir (20h45). Chez les leaders, Dries Mertens est monté au jeu (84e) et a fait ses débuts cette saison après une blessure à l'épaule.La première période a été disputée à un rythme élevé avec de nombreuses occasions. La Fiorentina a ouvert la marque par Lucas Martinez Quarta, d'une demi-volée à bout portant (28e, 1-0). Naples a réagi et a égalisé via Hirving Lozano (39e, 1-1) avec un peu de chance. En effet, après avoir repoussé le penalty de Lorenzo Inisgne, Bartlomiej Dragowski a encore eu la main ferme sur le coup de tête d'Insigne sur le rebond mais le ballon est arrivé dans les pieds de l'attaquant mexicain, qui a frappé juste. La seconde période a débuté par le coup de tête victorieux d'Amir Rrahmani sur un service de Piotr Zielinski (50e, 1-2). La Fiorentina a bien tenté de refaire son handicap, en vain. (Belga)