Les Belges à l'étranger - Naples, avec un assist de Mertens, se hisse en 3e position, Raman buteur avec Schalke

Naples a pris la mesure 2-1 de la Sampdoria dimanche au terme d'un match comptant pour la 11e journée du championnat d'Italie. Dries Mertens a disputé l'intégralité de la rencontre et a été à la base du but égalisateur des Napolitains inscrit par Hirving Lozano (53e, 1-1).La Sampdoria a ouvert la marque par Jakub Jankto (20e, 0-1) mais n'a pu résister à la pression des Napolitains, qui ont égalisé par Lozano (53e, 1-1). Monté au repos (46e), le Mexicain s'est alors mué en passeur sur le but victorieux d'Andrea Petagna (68e, 2-1). Au classement, les Napolitains se hissent en troisième position avec 24 points, un de moins que l'Inter (2e) et trois de l'AC Milan, qui accueille Parme à 20h45. En Allemagne, Schalke est allé prendre un point à Augsbourg (2-2), qui s'est retrouvé à dix suite à la carte rouge de Florian Niederlechner (53e). Benito Raman venait juste d'égaliser (52e, 1-1). Nassim Boujellab (61e, 1-2) a donné l'avance aux visiteurs, qui n'ont pas profité de leur supériorité numérique puisque Marco Richter a surgi dans les arrêts de jeu (90e+3, 2-2). Au classement, Schalke, qui n'a toujours pas gagné, reste dernier (4 points) et Augsbourg occupe la 10e position (13 points). (Belga)