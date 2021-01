Les Belges à l'étranger - Naples et Dries Mertens derniers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Italie

Naples, le tenant du titre, s'est qualifié jeudi pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en battant La Spezia 4 à 2 à domicile. Dries Mertens a débuté sur le banc napolitain, montant au jeu à la mi-temps en remplacement de Hirvinh Lozano.En demi-finale, par matches aller-retour (contrairement aux quarts) les 3 et 10 février, l'équipe de Gennaro Gattuso, actuellement 6e de Serie A, sera opposée à l'Atalanta Bergame, qui l'a emporté 3-2 sur son terrain contre la Lazio Rome mercredi. La seconde demie mettra aux prises la Juventus Turin et l'Inter Milan. L'Inter a éliminé l'AC Milan 2-1 mardi et la Juve a dominé la SPAL, dernier représentant de 2e division, 4 à 0 mercredi. Dans son stade Diego Armando-Maradona, le Napoli a rapidement plié l'affaire, marquant ses quatre buts en première période -un pratiquement toutes les dix minutes !- par Kalidou Koulibaly (5e), Hirving Lozano (20e), Matteo Politano (30e) et Elif Elmas (40e) face à une Spezia en perdition, 15e de Serie A après 19 journées. Mais les joueurs de Vincenzo Italiano, profitant d'un relâchement des Napolitains, ont réduit par deux fois le score en l'espace de trois minutes en seconde mi-temps par Emmanuel Gyasi (70e) et Gennaro Acampora (73e). La formation ligure, pour la première saison de son histoire parmi l'élite italienne, l'avait emporté 2-1 à Naples en championnat le 6 janvier. L'an passé, Naples (6 Coupes nationales à son palmarès) s'était imposé en finale aux tirs au but (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.) contre la Juventus, au stade Olympique de Rome. (Belga)

