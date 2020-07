Les Belges à l'étranger - Naples et l'AC Milan dos à dos (2-2), Mertens buteur, Saelemaekers exclu

Naples et l'AC Milan se sont quittés sur un partage 2-2, dimanche, lors de la 32e journée du championnat d'Italie. Dries Mertens a inscrit le deuxième but napolitain, alors qu'Alexis Saelemaekers, monté à la pause, a été exclu en fin de match pour avoir reçu deux cartons jaunes.Naples entamait bien la rencontre, avec des occasions pour Mertens (14e) et Insigne (18e), mais Donnarumma repoussait la tentative du Diable Rouge et le poteau celle de l'international italien. Milan ouvrait le score à la 20e minute, grâce à une reprise du gauche de Theo Hernandez sur un centre de Rebic. Di Lorenzo remettait les deux équipes à égalité. Le défenseur était le premier à la récupération d'une tête de Koulibaly repoussée par Donnarumma (34e). Servi de la droite par Callejon, Mertens faisait passer le ballon entre les jambes de Donnarumma pour donner l'avantage aux Napolitains (60e). Meilleur buteur de l'histoire du club, Mertens inscrit son 125e but sous le maillot des 'Partenopei'. Il porte son compteur à 93 buts en Serie A, dont 9 cette saison. Milan recollait au score grâce à un penalty de Kessié sifflé pour une faute de Maksimovic sur Bonaventura (73e). Dans la foulée, Mertens cédait sa place à Milik. Monté au jeu à la pause, Saelemaekers écopait de deux cartes jaunes en trois minutes (85e et 88e) et laissait ses équipiers à dix. Les deux équipes se suivent au classement: Naples est sixième avec 52 points, deux de plus que Milan. Vainqueur de la Coupe d'Italie, Naples est assuré de disputer l'Europa League la saison prochaine. (Belga)

