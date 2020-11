Les Belges à l'étranger - Naples perd le match du haut de classement face à Sassuolo

Naples s'est incliné 0-2 face à Sassuolo dimanche dans le cadre de la 6e journée du championnat d'Italie de football. Titulaire chez les Napolitains, Dries Mertens est sorti à la 70e. Au classement, Sassuolo se retrouve deuxième avec 14 points, deux de moins que l'AC Milan. Naples (11 points) est 5e.Naples a débuté avec le trio composé de Matteo Politano, Mertens et Hirving Lozano en soutien de Victor Osimhen. Sassuolo a enregistré de nombreuses absences et parmi les principales, celles des deux attaquants Domenico Berardi et Francesco Caputo. En première période, les deux équipes ont beaucoup fait circuler le ballon mais elles ont créé peu de spectacle. Naples a été dangereux à deux reprises par Osimhen (11e, 33e) tandis qu'à Sassuolo, on n'a vu que le seul Jeremie Boga (43e). A la reprise, Sassuolo s'est directement mis en évidence mais Naples a hérité de la première grosse occasion sur un coup franc bien cadré de Mertens qu'Andrea Consigli a dévié d'une main ferme (51e). Les visiteurs ont repris leur pressing et ont obtenu un penalty pour une faute de Giovanni Di Lorenzo sur Giacomo Raspadori que Manuel Locatelli a transformé (58e, 0-1). Naples aurait pu égaliser mais Mertens a manqué une grosse occasion alors qu'il était isolé au second poteau sur un service de Politano (66e). Peu après, le Diable rouge a quitté le terrain (70e). Sassuolo s'est alors montré plus dangereux en contre. Après un raté de Giorgos Kiriakopoulos (83e), Maxime Lopez a profité des espaces laissés par Naples pour entrer dans le rectangle, sauter deux adversaires et placer le ballon hors de portée de David Ospina (90e+5, 0-2). En Allemagne, le duel entre le Hertha Berlin et Wolfsburg s'est terminé par un partage (1-1). Les deux capitaines étaient Belges: Dedryck Boyata chez les Berlinois et Koen Casteels chez les Loups. Dodi Lukebakio a joué 74 minutes avec le Hertha Berlin et il a été à la base du but d'ouverture de Matheus Cunha (6e, 1-0). Mais cela n'a pas suffi puisque Ridle Baku a égalisé pour le club de la capitale (20e, 1-1). Au classement, les deux équipes font du surplace: Wolfsburg reste 10e (8 points) et Hertha 14e (4 points). (Belga)