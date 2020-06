Les Belges à l'étranger - Naples rejoint la Juventus en finale, soirée historique pour Dries Mertens

Naples s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie après son partage 1-1 face à l'Inter Milan (aller, 0-1) samedi lors de la demi-finale retour. Titulaire avec Naples, Dries Mertens, remplacé à la 74e minute, a inscrit son 122e but pour Naples pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Du côté de l'Inter, Romelu Lukaku a joué l'entièreté de la partie.Comme vendredi lors du match entre la Juventus et l'AC Milan, le coup d'envoi était précédé d'une minute de silence en hommage aux victimes du coronavirus. Battu 0-1 au match aller, l'Inter n'avait besoin que de trois minutes pour rétablir l'égalité sur l'ensemble des deux matches, le corner d'Eriksen surprenait la défense napolitaine et terminait directement au fond des filets. Les Milanais profitaient de ce but rapide pour mettre la pression sur la défense locale mais ne parvenaient pas à trouver la mire comme sur une tête de Lukaku repoussée par Ospina (33e). Comme souvent dans ce cas, l'adversaire en profite. Sur un contre rondement mené, Insigne servait Mertens qui inscrivait son 122e but pour Naples et devenait ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club (41e). La deuxième période débutait en mode mineur avant que l'Inter, qui n'avait besoin que d'un but pour se qualifier, ne mette davantage la pression sur le but napolitain. Seulement, les 'Nerazzuri' manquaient de lucidité dans le dernier geste. Naples rejoint donc la Juventus, qui a éliminé l'AC Milan, en finale de la Coupe d'Italie. La rencontre se jouera le mercredi 17 juin au stade olympique de Rome. La Serie A, le championnat italien, reprendra le week-end des 20 et 21 juin avec quatre matches d'alignement: Torino-Parme, Vérone-Cagliari, Atalanta-Sassuolo et Inter Milan-Sampdoria. (Belga)