Les Belges à l'étranger - Ngonge encore buteur, De Medina battu par le Bayern

Entré au jeu à la 78e minute, Nathan De Medina n'a pu aider l'Arminia Bielefeld à résister au Bayern Munich samedi lors de la 13e journée de Bundesliga (1-0). Les Bavarois se sont imposés sur la plus petite marge grâce à Leroy Sané (71e). Les Munichois reprennent la première place du classement avec 31 points contre 30 pour le Borussia Dortmund. Bielefeld est 17e et avant-dernier avec 9 points.En Angleterre, Brighton et Leeds ont fait match nul 0-0 malgré une frappe sur le poteau de Leandro Trossard qui a joué toute la rencontre. Brighton reste 8e avec 18 points alors que Leeds est 17e et premier non-relégable avec 12 points. Aux Pays-Bas, Groningen l'a emporté facilement à SIttard face au Fortuna (1-4). Ce sont pourtant les visités qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de leur buteur Mats Seuntjens (24e) mais le très en forme Cyril Ngonge égalisait dans la foulée (29e). Des buts de George Cox contre son camp (42e), Daleho Irandust (51e) et Jorgen Strand Larsen (80e) scellaient le résultat pour les coéquipiers de Ngonge qui est sorti à la 86e minute de jeu. Mickael Tirpan est, lui, sorti à la 57e minute. Groningen remonte à la 12e place d'Eredivisie avec 17 points, Sittard est avant-dernier avec 9 points. (Belga)