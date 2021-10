Les Belges à l'étranger - Occasion manquée pour la Real Sociedad à Getafe

La Real Sociedad a manqué l'occasion de prendre la tête du championnat d'Espagne dimanche en allant partager l'enjeu chez le dernier du classement, Getafe (1-1). Le club basque rejoint toutefois le Real Madrid, battu 2-1 à l'Espanyol plus tôt dans la journée, et l'Atlético à la première place avec 17 points.Sandro Ramirez (40e, 1-0) a donné le premier point de la saison à Getafe et Mikel Oyarzabal a égalisé pour la Sociedad (68e, 1-1). Chez les visiteurs, Adnan Januzaj est monté au jeu (82e). (Belga)