Les Belges à l'étranger - Onzième match sans défaite pour Matz Sels et Strasbourg

En battant Rennes 2-1 lors de la 33e journée du championnat de France, Strasbourg a enchaîné un onzième match sans défaite (5 victoires). Au classement, les deux clubs comptent 56 points mais Rennes (3e) devance Strasbourg (4e) grâce à une meilleure différence de buts (34 contre 20). Chez les Alsaciens, Matz Sels était bien dans le but tandis que chez les Bretons, Jérémy Doku, blessé, était absent. .La rencontre a bien débuté pour les Alsaciens: sur un centre de Frédéric Guilbert repoussé par la défense rennaise, Jean-Ricner Bellegarde a remis le ballon de la tête au point de penalty à Habib Diallo, qui a inscrit son onzième but de la saison (4e, 1-0). Les Rennais ont alors accéléré le jeu et Sels a repoussé en corner une frappe puissante du droit de Martin Terrier (27e). Comme les Bretons ont imprimé un rythme moins intense, Strasbourg, bien regroupé derrière, a tenu le coup. A la reprise, Rennes a tenté de rompre avec la statistique voulant qu'il n'a gagné aucun de ses matchs après avoir été mené (2 matches nuls). Auteur de son 20e but, Martin Terrier lui a donné l'espoir (54e, 1-1) que Ludovic Ajorque a brisé (77e, 2-1). Sans Jason Denayer, Lyon a perdu le peu d'espoir de rejoindre l'Europe en s'inclinant 2-1 à Brest. Les Gones, qui ont égalisé par Moussa Dembélé (72e, 1-1), occupent la 8e position avec 49 points, sept de moins que Monaco (5e), vainqueur 1-0 de Nice plus tôt dans la soirée. Grâce aux buts de Steve Mounie sur penalty (27e, 1-0) et d'Irvin Cardona (74e, 2-1), les Armoricains se retrouvent 12e (42 points). (Belga)