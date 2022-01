Les Belges à l'étranger - Openda offre la victoire à Vitesse Arnhem sur la pelouse de Feyenoord

Vitesse Arnhem et Loïs Openda ont parfaitement redémarré l'année, puisqu'ils se sont imposés 0-1 sur le terrain de Feyenoord samedi soir lors de la 19e journée de Eredivisie. Le Diablotin a inscrit l'unique but de la rencontre à la 69e minute de jeu. Grâce à cette victoire, Vitesse grimpe à la 4e place du classement avec 36 unités, à trois longueurs de la 3e place occupée par Feyenoord.Loïs Openda a entamé l'année 2022 comme il a terminé 2021 : en marquant. Buteur lors de la victoire 2-0 de Vitesse contre Zwolle le 21 décembre, l'ancien du Club de Bruges a remis le couvert à la 69e minute ce samedi. Alors que le score était de 0-0, il était lancé en profondeur à l'aide d'un long ballon. Il profitait d'une énorme mésentente entre le gardien et le dernier défenseur pour planter sa onzième rose en championnat et offrir la victoire aux siens. (Belga)