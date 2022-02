Les Belges à l'étranger - Origi remporte la Coupe de la Ligue face à Lukaku aux tirs au but

Après la Coupe du monde des clubs, remportée en début de mois, Romelu Lukaku et Chelsea ne sont pas parvenus à s'imposer lors de la finale de la Carabao Cup face au Liverpool de Divock Origi (0-0, 11 tab à 10).Les deux Diables Rouges sont entrés au jeu en cours de rencontre, Lukaku à la 73e minute, Origi à la 97e, et ont chacun inscrit leur tir au but. Le gardin Kepa Arrizabalaga, monté juste avant la séance, est le seul des 22 joueurs à avoir échoué lors de la terrible épreuve. Lukaku a également inscrit un but, annulé pour une position de hors-jeu. Pour Origi, il s'agit du 5e trophée remporté avec Liverpool après une Ligue des Champions (2019), la Supercoupe de l'UEFA (2019), la Coupe du Monde des clubs (2019) et la Premier League (2020). En Allemagne, Thorgan Hazard, titulaire, a inscrit son quatrième but de la saison avec le Borussia Dortmund (35e) lors du match nul du Borussia Dortmund en déplacement à Augsburg (1-1). Le BVB menait au score jusqu'à l'égalisation de Noah-Joel Sarenren-Bazee (78e). Hazard et Axel Witsel ont joué toute la rencontre, Thomas Meunier était blessé. Dortmund (50 points) compte désormais 8 unités de retard sur le leader de la Bundesliga, le Bayern Munich. Augsburg (23 points) récolte un point précieux qui lui permet de remonter à la hauteur du Hertha Berlin qui endosse provisoirement le rôle de barragiste avec 4 points d'avance sur Stuttgart, 17e et premier relégable. (Belga)