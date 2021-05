Les Belges à l'étranger - Parme, avec Dierckx et Busi, battu à Torino (1-0) redescend en Serie B

Parme s'est incliné à Torino 1 à 0 (mi-temps: 0-0) pour le compte de la 34e journée de Serie A, lundi à Turin et est mathématiquement condamné à la relégation. Le seul but de la partie a été inscrit par le Kosovar Mergim Vojvoda peu après l'heure de jeu (63e).Titulaire pour la 2e fois de l'année dans les rangs parmesans et pour sa 4e apparition en championnat sur le terrain, Daan Dierckx, 18 ans, a écopé d'un carton jaune dès la 10e minute de jeu et est sorti la mi-temps. Il avait rejoint l'équipe parmesane en janvier en provenance de Genk. Maxime Busi a débuté lui sur le banc et est monté au jeu à un quart du terme sans pouvoir influer sur le résultat. Défaite 1 à 0 de Parme, la 5e d'affilée, qui reste calé, 19e, dans la zone relégable avec 20 unités pour 32 à Cagliari, le premier sauvé, alors qu'il ne reste que quatre journées de championnat. Deux des trois descendants sont connus. Parme accompagnera Crotone en Serie B. Pour Torino, ce sont trois points très importants. Le club turinois remonte à la 15e place avec 34 points. Déclaré en faillite il y a quelques années et après une descente en Serie D, Parme était remonté en Serie A en 2018 pour y finir 14e, puis 11e. Trois ans après son retour, il rebascule en Serie B. Les Parmesans comptent deux succès en Coupe de l'UEFA, en 1995 et 1999. (Belga)

