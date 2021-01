Les Belges à l'étranger - Partage pour Eden Hazard titulaire avec le Real, et Jason Denayer, buteur, à Rennes

De retour de blessure, Eden Hazard a retrouvé une place de titulaire ce samedi à Pampelune avec le Real Madrid face à Osasuna (0-0) lors de la 18e journée de la Liga. Jason Denayer a offert un point à Lyon lors de la 19e journée de Ligue 1 face au Stade rennais de Jérémy Doku (2-2).Titularisé pour la première fois depuis le 25 novembre face à l'Inter, Eden Hazard a joué 75 minutes avec le Real Madrid face à Osasuna. Les Madrilènes ne sont pas parvenus à s'imposer sur le terrain enneigé de Pampelune (0-0). Thibaut Courtois a aussi joué tout le match et réalisé pour l'occasion sa 8e clean-sheet. Le Real (37 points) voit Barcelone, vainqueur 0-4 à Grenade, revenir à 3 points. L'Atletico est seul leader de Liga avec 38 points et 3 matchs de retard. Grenade est 7e avec 24 unités. En Ligue 1, Jérémy Doku et Rennes ont longtemps cru s'imposer mais ont partagé l'enjeu avec l'Olympique lyonnais de Jason Denayer (2-2). Clément Grenier (20e) et Benjamin Bourigeaud (55e) ont inscrit les deux buts rennais et il a fallu attendre la fin de rencontre pour voir les Lyonnais recoller au score grâce à Memphis Depay (79e) et Jason Denayer (83e) qui avait déjà marqué plus tôt mais avait vu son but annulé pour hors-jeu (67e). Au classement, Rennes (33 points) partage la 4e place avec Monaco alors que Lyon reste en tête de la Ligue 1 avec 40 points mais voit le PSG et Lille, respectivement vainqueurs face à Brest (4-0) et NÎmes (0-1), revenir à un point. Le Stade de Reims, avec Wout Faes et Thomas Foket pendant 90 minutes mais sans Thibault De Smet, resté sur le banc, a battu 3-1 Saint-Etienne grâce à, tout d'abord, à un doublé de Boulaye Dia (12e et 37e), qui rejoint Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs avec 12 buts. En deuxième période, Mathieu Cafaro a alourdi la marque pour les Rémois (58e) avant que Charles Abi ne réduise l'écart (72e). Aaron Leya Iseka a joué 70 minutes avec Metz face à Nice. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1, des buts d'Amine Gouiri (18e) et John Boye (79e). Metz est 12e avec 25 points, juste devant Nice, 13e avec 23 unités. Eliot Matazo n'a pas joué avec Monaco qui a battu Angers 3-0, Renaud Emond est lui aussi resté sur le banc de Nantes qui a partagé 1-1 à Montpellier. (Belga)