Les Belges à l'étranger - Pas de but entre Liverpool et Arsenal en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue

À dix contre onze pendant plus d'une heure, Arsenal et Albert Sambi Lokonga ont tenu Liverpool en échec (0-0) à Anfield Road lors de la manche aller de la seconde demi-finale de la coupe de la Ligue anglaise.Après l'élimination 1-0 au 3e tour de la Coupe d'Angleterre (FA Cup) le 9 janvier contre Nottingham Forest (D2 anglaise), Albert Sambi Lokonga était à nouveau titulaire dans les rangs d'Arsenal et a disputé l'intégralité de la rencontre. Un duel au cours duquel les Gunners se sont rapidement retrouvés à dix, à la suite de l'exclusion du Suisse Granit Xhaka (24e). Une sortie prématurée qui n'a finalement pas eu de conséquences contre les hommes de Jürgen Klopp, privés de Divock Origi, blessé, ainsi que de Sadio Mané et Mohamed Salah, partis à la Coupe d'Afrique des Nations. Arsenal recevra les Reds le 20 janvier pour la manche retour. Le vainqueur de cette double confrontation défiera Chelsea à Wembley le 27 février. Mercredi, les Blues se sont imposés 0-1 à Tottenham après avoir déjà dominé le match aller (2-0). (Belga)