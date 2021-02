Les Belges à l'étranger - Pas de vainqueur dans le derby breton entre Rennes et Lorient

Le Stade Rennais a partagé l'enjeu mercredi contre Lorient dans un derby breton comptant pour la 23e journée du championnat de France (1-1). Jérémy Doku a joué tout le match avec les visités.Sur un tir d'Eduardo Camavinga pas suffisamment repoussé par Matthieu Dreyer, le ballon est arrivé chez Martin Terrier, qui a tiré à bout portant (14e, 1-0). Doku a provoqué sur le flanc droit mais Clément Grenier n'en a pas profité (38e). Toutefois, l'ancien Anderlechtois a manqué une belle occasion: après avoir effacé son adversaire dans la surface, il n'a pas placé sa frappe à bout portant (59e). Lorient a alors pris la direction des opérations et sur un centre venant de la droite, Quentin Boisgard a égalisé (83e, 1-1). Au classement, Rennes (37 points) est 5e et Lorient (19 points) est 17e. Metz n'a pas aligné un quatrième succès d'affilée face à Montpellier. Titulaire avec les Messins, Aaron Leya Iseka a été remplacé (53e) alors que son équipe menait grâce à Pape Sarr (47e, 1-0). Gaëtan Laborde a égalisé pour Montpellier. Les Lorrains (35 points) occupent la 6e position et les Montpelliérains (29 points) sont 11e. Reims avec ses trois Belges en défense n'est pas parvenu à surprendre Angers (0-0). Thomas Foket et Wout Faes, averti (75e), ont joué tout le match et Thibault De Smet a été remplacé (83e). Au classement, Angers (34 points) est 7e et Reims (28 points) 12e. (Belga)