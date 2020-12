Les Belges à l'étranger - Pas de vainqueur dans le derby de Manchester

Manchester City, avec Kevin De Bruyne pendant toute la rencontre, et Manchester United se sont quittés dos à dos samedi lors de la 12e journée de Premier League (0-0).Sans aucun but et avec un nombre d'occasions à compter sur les doigts d'une main, le derby de Manchester n'a pas tenu ses promesses. Les Red Devils ont cru pouvoir passer devant juste après la mi-temps lorsque Kyle Walker envoyait Marcus Rashford au tapis sur une contre-attaque des Mancuniens. L'arbitre, M. Kavanagh, sifflait penalty dans un premier temps avant de revenir sur sa décision après intervention de l'arbitrage vidéo. Rashford était hors-jeu au départ de l'action et le penalty, dès lors, annulé. Au classement, les équipes restent à proximité l'une de l'autre : United (20 points) est 7e, juste devant City, 8e avec 19 points. C'est toujours Tottenham qui mène la Premier League avec 24 points, à égalité avec Liverpool. Dimanche, les Spurs se déplaceront à Crystal Palace alors que les Reds iront à Fulham. (Belga)