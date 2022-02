Les Belges à l'étranger - Pas de vainqueur dans le match au sommet entre Naples et l'Inter Milan

Naples et Dries Mertens, sur le banc au coup d'envoi, ont partagé l'enjeu 1-1 contre l'Inter Milan samedi lors de l'affiche de la 25e journée de Serie A opposant les deux premiers du classement. Un résultat qui permet aux Interistes, 54 points, de conserver une longueur d'avance sur les Napolitains.La rencontre débutait sur les chapeaux de roue pour les 'Partenopei', puisqu'ils ouvraient la marque par Lorenzo Insigne sur penalty dès la septième minute de jeu (1-0). Un score que les coéquipiers de Dries Mertens allaient conserver pendant 40 minutes, avant que l'inévitable Edin Dzeko ne rétablisse l'égalité dès l'entame du second acte (47e, 1-1). Placé sur le banc par Luciano Spalletti, Dries Mertens recevait sa chance et remplaçait l'ancien Carolo Victor Osimhen à la 84e minute. Un changement qui ne permettait pas aux pensionnaires du stade Diego Armando Maradona de s'imposer à domicile; (Belga)